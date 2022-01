Pierre et vacances: le chiffre d'affaires trimestriel en fort rebond sur un an

Paris (awp/afp) - Le numéro un européen des résidences de loisirs Pierre et Vacances-Center Parcs a publié jeudi un chiffre d'affaires de 355,5 millions d'euros pour le premier trimestre de son exercice 2021/22, encore en léger recul de 5,2% comparé à 2019/2020, mais en fort rebond sur un an.

Comparé à l'exercice 2020/2021, "lourdement impacté par les effets de la crise sanitaire, avec la fermeture de la quasi-totalité des sites Pierre & Vacances et Center Parcs à compter de début novembre 2020", où le chiffre d'affaires du premier trimestre -octobre à décembre- était tombé à 167,2 millions d'euros, le rebond est de 112,7%.

Mais par rapport aux 375 millions d'euros réalisés au premier trimestre 2019/2020, l'activité est encore en recul de 5,2%, précise un communiqué. Le chiffre d'affaires des locations recule de 19,6% pour les "appart hôtels" Adagio, quand il est en hausse de 11,3% pour Center Parcs Europe et quasi stable (-0,4%) pour Pierre et Vacances.

Ces chiffres sont ceux du "reporting opérationnel" du groupe, qui exclut les normes comptables IFRS 11 et 16, jugé par Pierre et Vacances comme "plus représentatif de son activité".

En réintégrant ces normes comptables, le chiffre d'affaires ressort à 314,2 millions d'euros, dont 271,6 millions d'euros pour les activités touristiques et 42,6 millions d'euros pour les activités immobilières.

Sur le premier trimestre 2021/2022, les taux d'occupation moyens ont été "proche de 72%" pour Center Parcs, d'environ 85% à la montagne et 62% à la mer pour Pierre et Vacances en France et "proche de 70%" pour Adagio, toujours affecté par l'absence de clientèle internationale et d'affaires, détaille le groupe.

Au deuxième trimestre, le groupe table sur une activité "en croissance" pour Center Parcs Europe, stable pour Pierre & Vacances en France ("retraitée de la baisse du nombre d'appartements commercialisables (-11% comparé à 2018/2019), et "toujours en retrait" pour Adagio.

Pierre et Vacances annonce par ailleurs jeudi modifier son "reporting opérationnel" pour s'aligner sur la présentation de "la majorité des opérateurs touristiques", dit-il. Le chiffre d'affaires de location de ses hébergements, "auparavant présenté net des commissions de commercialisation de séjours, est désormais présenté brut de ces charges".

afp/rp