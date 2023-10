(Alliance News) - Les principaux marchés boursiers européens devraient chuter sur les marchés à terme IG, suite à la clôture baissière des marchés à terme américains et asiatiques, dans le sillage de la publication des chiffres de l'IPC américain en début de semaine, qui se sont avérés un peu plus chauds que prévu, et quelques heures seulement après la publication des données sur l'inflation et le commerce chinois.

Le FTSE Mib devrait donc perdre 117,5 points, soit 0,4 %, après avoir clôturé en hausse de 0,3 % à 28 493,35, avec un sommet à 28 753,37.

En Europe, le FTSE 100 de Londres devrait être dans le rouge de 14,3 points ou 0,2 pour cent, le CAC 40 de Paris devrait baisser de 25,8 points ou 0,4 pour cent, tandis que le DAX 40 de Francfort devrait être en baisse de 54,0 points ou 0,4 pour cent.

Les marchés américains ont clôturé la journée en baisse car "l'incertitude concernant l'ampleur des hausses de taux supplémentaires est réapparue et les marchés ont commencé à écarter la perspective d'une nouvelle hausse lors de la prochaine réunion de la Fed dans trois semaines", a commenté Michael Hewson, analyste en chef des marchés chez CMC Markets.

"La réalité est que le chemin vers les 2 % pourrait prendre beaucoup plus de temps que prévu et les marchés commencent lentement à réaliser que la direction du voyage pourrait ne pas être en ligne droite. Cette incertitude a été confirmée par les données chinoises de septembre sur l'inflation et le commerce, qui ont montré une fois de plus que l'économie chinoise continue de se débattre.

En effet, en Chine, le bureau des statistiques rapporte que les prix à la consommation sont restés stables en septembre, ce qui est un signe avant-coureur d'une déflation imminente. Selon le consensus cité par FXStreet, les analystes s'attendaient à une légère augmentation des prix de 0,2 pour cent.

Les exportations et les importations en provenance de Chine ont diminué de manière égale, les premières chutant de 6,2 pour cent en glissement annuel pour atteindre 299,13 milliards USD en septembre, après une baisse de 8,8 pour cent le mois précédent et mieux que les prévisions qui tablaient sur une baisse de 7,6 pour cent. Les importations ont également chuté de 6,2 % en glissement annuel pour atteindre 221,4 milliards de dollars en septembre, ce qui représente un ralentissement par rapport à la chute de 7,3 % enregistrée le mois précédent et par rapport au consensus du marché qui prévoyait une chute de 6,0 %.

Parmi les cotations mineures de l'Italie, le Mid-Cap a progressé de 0,2 pour cent à 39 515,06 jeudi, le Small-Cap a clôturé 0,2 pour cent dans le rouge à 25 512,99, tandis que l'Italie Growth a négocié 0,2 pour cent dans le rouge à 8 039,81.

Sur la liste principale de la bourse italienne, Leonardo a gagné 2,6 pour cent, s'appréciant à 14,24 euros par action. Le titre a mis à jour son plus haut de 52 semaines à 14,35 euros ce jour-là, clôturant la quatrième bougie journalière avec une tendance haussière. Deutsche Bank a relevé son objectif de cours à 15,10 euros, contre 13,70 euros, avec une recommandation d'achat.

ERG s'est également bien comportée, affichant un gain de 1,7 pour cent au cours du premier trimestre. Le conseil d'administration a décidé jeudi de lancer un programme de rachat d'actions pour un maximum d'environ 3,7 millions d'actions, soit 2,5 % du capital social, avec un déboursement maximum de 100 millions d'euros. À ce jour, la société détient 782 080 actions propres, soit 0,5 % du capital social.

De bons achats ont également été réalisés sur Amplifon, qui a rapporté plus 1,8 %, après la baisse de 0,6 % de la veille.

Ferrari s'est bien comportée, l'action Cavallino progressant de 1,2 % à 295,0 euros, ce qui constitue sa troisième séance de hausse.

Parmi les quelques valeurs baissières, BPER Banca a glissé de 0,7 % à 2,94 euros par action, tirant les rênes du bateau après deux sessions actives.

Les ventes, entre autres, ont également été signalées chez Moncler, qui a perdu 2,0% à 52,84 euros, après la baisse de 2,5% de la veille.

Sur le segment des cadets, Reply s'est également bien négocié, affichant une hausse de 3,5% pour sa troisième séance de hausse.

Sesa a quant à elle gagné 2,1%, avec un prix de 98,65 euros par action.

Iren, d'autre part, a progressé de 0,1% après avoir annoncé mercredi qu'elle avait finalisé l'acquisition du contrôle de Semia Green, une société active dans l'économie circulaire, par le biais de sa filiale Iren Ambiente Toscana. Le reste du capital est détenu par Sienambiente, déjà actionnaire de Semia Green et dans laquelle le groupe Iren détient une participation de 40 %.

Sur une note négative, dans le groupe restreint des investisseurs baissiers, Antares a fait un pas en arrière de 3,3%, après le vert de 4,2% de la veille. Le titre s'est négocié dans un volume élevé de plus de 230.000 unités contre une moyenne journalière sur trois mois d'un peu moins de 57.000.

Eurogroup Lamination, quant à lui, a chuté de 3,3% à 3,78 euros. Le titre a atteint un nouveau plus bas de 52 semaines à 3,74 euros au cours de la journée.

Du côté des petites capitalisations, Pierrel a progressé de 8,0 % à 1,75 EUR. La société a annoncé jeudi que son actionnaire de référence Fin Posillipo de la famille Petrone, en accord avec Bootes du vice-président Rosario Bifulco, a lancé une offre publique d'achat visant à retirer Pierrel de la cote. L'offre se fait en numéraire à 1,75 EUR par action sur 13,69% du flottant, pour un déboursement maximum attendu de 13,158 millions d'EUR. A ce jour, Fin Posillipo détient déjà 75,63% des actions, Bootes 10,68%.

Openjobmetis, d'autre part, a marqué une hausse de 2,8%, après une perte de 0,5% la veille de la réunion.

d'Amico a plutôt progressé de 1,6%, sur sa sixième bougie journalière haussière.

Les soldes ont marqué, entre autres, Netweek, qui a enregistré sa troisième séance baissière consécutive avec un rouge de 5,7 %.

Le rouge a également été observé sur Aquafil, qui a clôturé en baisse de 4,8 pour cent après deux sessions rentables.

Parmi les PME, Ambromobiliare a enregistré une baisse de 4,9 %, après trois séances de clôture dans le rouge.

EdiliziAcrobatica - en hausse de 2,6 pour cent - a déclaré jeudi qu'elle avait signé 18 590 contrats au cours des neuf premiers mois de l'année, soit une hausse de 53 pour cent par rapport aux 12 149 contrats signés au cours de la même période en 2022. Ce résultat reflète également la croissance du nombre de clients, qui a augmenté de 78 %.

Altea Green Power, en revanche, a affiché une hausse de 5,4 %, reprenant le dessus après deux séances de baisse.

En queue de peloton, Casta Diva a plutôt chuté de 5,4%, se contractant après son gain de 4,4% de la veille.

En Asie, le Nikkei a baissé de 0,6 %, le Hang Seng de 2,6 % et le Shanghai Composite de 0,7 %.

À New York, dans la nuit européenne, le Dow Jones a clôturé en baisse de 0,5 % à 33 631,14, le Nasdaq a cédé 0,6 % à 13 574,22, et le S&P 500 a terminé en baisse de 0,6 % à 4 349,61.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0540 USD contre 1,0551 USD à la clôture des marchés européens jeudi, tandis que la livre valait 1,2193 USD contre 1,2212 USD jeudi soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent valait 86,68 USD contre 86,45 USD à la clôture de jeudi. L'or, quant à lui, s'échange à 1 876,36 USD l'once contre 1 872,45 USD l'once jeudi soir.

Le calendrier macroéconomique de vendredi comprend un discours du gouverneur de la Banque d'Angleterre Andrew Bailey à 1000 CEST. A 1100 CEST, ce sera le tour de la production industrielle de la zone euro.

Dans l'après-midi, les États-Unis se concentreront sur les indices des prix à l'importation et à l'exportation, à 1430 CEST.

À 1500 CEST, un discours du numéro un de la BCE, Christine Lagarde, est prévu, tandis qu'aux États-Unis, à 1930 CEST, ce sera le tour du rapport minier de Baker Hughes.

Dans la soirée, comme d'habitude le vendredi, à 2230 CEST, le rapport COT sera publié.

Aucun événement particulier n'est prévu dans le calendrier de la Piazza Affari.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.