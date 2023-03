Pierrel présente un nouveau produit au Salon International d'Odontologie

(Alliance News) - Pierrel Spa a annoncé jeudi qu'elle avait présenté son nouveau produit "Ubigel Inperio" au Salon International d'Odontologie, le plus important salon biennal de l'industrie dentaire au monde et une plateforme de référence pour les professionnels de la médecine et de la technologie dentaires.

Ubigel Inperio est une solution utilisée dans le traitement de la parodontite, un groupe de maladies qui ont en commun la destruction du support des dents, toujours précédée d'une gingivite, et dont le signe caractéristique est la formation de la poche parodontale.

"Unique sur le marché dentaire, Ubigel Inperio aide à restaurer et à régénérer la muqueuse gingivale grâce à l'action de deux gels : l'un avec une fonction de remplissage de la poche parodontale, favorisant sa réparation ; l'autre avec une fonction de fixation, évitant l'action de lessivage de la salive", a expliqué la société dans une note.

Fabio Velotti, Chief Dental Officer de Pierrel, a déclaré : "Ubigel Inperio est le premier gel parodontal à base de spermidine, un composant physiologique des tissus du corps humain qui a une grande capacité à favoriser la réparation des tissus parodontaux, et nous sommes très fiers d'avoir lancé ce produit innovant dans le segment des produits parodontaux. Ubigel Inperio enrichit le portefeuille de produits et la gamme de dispositifs médicaux de Pierrel, confirmant notre capacité à lancer des produits innovants sur le marché".

Pierrel se négocie dans le vert de 2,2% à 0,18 EUR par action.

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.