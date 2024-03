Les actions chinoises ont augmenté jeudi, sur les attentes que Pékin prenne des mesures plus agressives pour stimuler l'économie, tandis que le discours d'un officiel a également aidé le sentiment.

** Le président Xi a déclaré aux cadres financiers chinois que la boîte à outils de la politique monétaire active devait inclure un moyen controversé d'injecter des liquidités dans l'économie, a rapporté le South China Morning Post jeudi.

** Le législateur Zhao Leji a déclaré jeudi que l'économie chinoise constituera une force motrice puissante pour la reprise mondiale, promettant que la porte de l'ouverture du pays ne peut que s'élargir. La Chine réduira la "liste négative" pour les investisseurs étrangers, a-t-il déclaré.

** Les investisseurs attendent les chiffres de l'inflation de base aux États-Unis, attendus vendredi, pour évaluer le rythme de réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

** À la mi-journée, l'indice composite de Shanghai était en hausse de 1,09 % à 3 025,89 points, en passe de réaliser son plus grand bond en un jour depuis un mois.

** Le sous-indice du secteur financier a baissé de 0,14%, le secteur de la consommation de base a augmenté de 0,62%, l'indice immobilier a augmenté de 0,5% et le sous-indice des soins de santé a augmenté de 1,02%.

** Les actions chinoises H-shares cotées à Hong Kong ont augmenté de 2,2 % à 5 853,92, tandis que l'indice Hang Seng a progressé de 1,63 % à 16 660,76.

** L'indice de Shenzhen, plus petit, a progressé de 2,38 %, l'indice ChiNext Composite des start-ups a augmenté de 1,88 % et l'indice STAR50 de Shanghai, axé sur la technologie, a progressé de 2,15 %.

** Dans la région, l'indice MSCI des valeurs asiatiques hors Japon a progressé de 0,61 %, tandis que l'indice japonais Nikkei a baissé de 1,23 %.

** Les gains les plus importants en pourcentage dans l'indice principal Shanghai Composite ont été Geovis Technology Co Ltd, en hausse de 16,09%, suivi par Chengdu JOUAV Automation Tech Co Ltd , gagnant 13,55%, et Piesat Information Technology Co Ltd, en hausse de 13,16%.

** Les principaux gains parmi les actions H ont été Haier Smart Home Co Ltd, en hausse de 7,33%, suivi par Meituan, en hausse de 7,24%, et JD.Com Inc, en hausse de 6,85%. (Rapporté par Shanghai Newsroom ; édité par Mrigank Dhaniwala)