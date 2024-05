Gunze Limited a annonce que Gunze, en cooperation avec Pietro Co. Ltd. et Fuji Seal Inc. fournira GEOPLAS, un film retractable recyclant les ressources (de l'etiquette a l'etiquette) pour certains produits d'habillage Pietro. L'entreprise s'efforcera d'instaurer une societe durable en creant des etiquettes recyclees a partir d'etiquettes liberant de l'encre et en les recyclant horizontalement.

Cette technologie permet de retirer l'encre imprimee des etiquettes d'emballage usagees et de les recycler en nouvelles etiquettes. En recyclant les etiquettes en etiquettes (recyclage des materiaux), cette technologie contribue a recycler les ressources et a reduire les emissions de gaz a effet de serre. Flux de recyclage horizontal : Les etiquettes d'emballage des produits d'habillage Pietro collectees dans les magasins Pietro et dechargees dans les usines Pietro sont debarrassees de leur encre et transformees par Fuji Seal en materiaux recycles.

Gunze utilise ensuite les matieres premieres pour fabriquer du film, qui est ensuite recycle en nouvelles etiquettes. Des boites de collecte seront placees dans les deux restaurants Pietro suivants a partir du 5 juin 2024. Pietro Main Store Centrale (Chuo-ku, Fukuoka, Japon) ; Pietro Jiromaru Store (Sawara-ku, Fukuok, Japon).