Pilbara Minerals, le plus grand producteur indépendant de lithium d'Australie, a présenté vendredi un plan de 1,2 milliard de dollars australiens (799,2 millions de dollars) visant à doubler la capacité de production de spodumène de lithium dans son exploitation de Pilgangoora, en Australie-Occidentale.

L'augmentation de la capacité de production de spodumène de l'exploitation phare du minier pourrait se traduire par une décennie de production moyenne de 1,9 million de tonnes par an si le minier décide de poursuivre le projet, à la suite d'une étude de faisabilité qui devrait être achevée à la fin de 2025.

L'expansion nécessiterait que Pilbara Minerals construise une nouvelle usine de flottation pour extraire le lithium du spodumène, qui serait adjacente à une usine de flottation existante afin de réduire les coûts. Le plan est élaboré alors que Pilbara Minerals garde ses options ouvertes pour la production future dans un contexte de prix bas pour le matériau des batteries.

"Nous nous attendons à ce que l'ensemble des options de financement soit disponible pour nous, ce qui pourrait inclure le flux de trésorerie de nos opérations et le soutien du gouvernement. Nous pourrions envisager un rachat et un financement, ainsi qu'une dette et des capitaux propres", a déclaré à Reuters Dale Henderson, PDG de l'entreprise.

Pilbara disposait de 1,8 milliard de dollars australiens de liquidités au 31 mars 2024.

Le plan de production est distinct de l'étude de Pilbara visant à transformer son spodumène en un produit plus riche en lithium qui pourrait être vendu avec des marges plus élevées, pour lequel elle construit une usine de démonstration avec Calix Ltd, a-t-il déclaré.

L'usine de démonstration testera la technologie du calcinateur électrique pour fabriquer un produit à base de phosphate de lithium contenant 18 % de lithium, contre 5 à 6 % de lithium contenu dans le spodumène.

L'essai pourrait permettre de tirer des enseignements qui pourraient s'appliquer à d'autres projets dans le monde, et offrir à Pilbara une autre source de revenus grâce à l'octroi de licences, a déclaré M. Henderson.

Au début de l'année, Pilbara a convenu d'une étude avec la société chinoise Ganfeng Lithium sur les options de construction d'une installation de conversion du lithium d'une capacité de 32 000 tonnes métriques par an.

Le site de l'usine n'a pas encore été choisi, mais un certain nombre de pays sont envisagés, dont l'Australie.

Les actions de Pilbara ont chuté de 3,8 % à 3,08 dollars australiens, en raison de la faiblesse des mineurs de lithium, tandis que le sous-indice minier plus large a chuté de 0,3 %.

(1 $ = 1,5015 dollar australien)