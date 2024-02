Pilbara Minerals Limited est une société australienne spécialisée dans le lithium. La société est principalement engagée dans l'exploration, le développement et l'exploitation de minéraux en Australie. Son exploitation de lithium en roche dure de Pilgangoora, détenue à 100 %, est située à environ 120 kilomètres de Port Hedland, dans la région de Pilbara, riche en ressources, de l'Australie occidentale. L'exploitation comprend deux usines de traitement : l'usine Pilgan, située au nord de la zone de Pilgangoora, qui produit des concentrés de spodumène et de tantalite, et l'usine Ngungaju, située au sud, qui produit des concentrés de spodumène. La société détient 70 % du projet Mt Francisco, situé à 50 km au sud-ouest du projet Pilgangoora et qui abrite une grande quantité de pegmatites affleurantes à proximité de Port Hedland. Elle poursuit également un projet de coentreprise en aval pour le développement d'une installation de conversion chimique du lithium d'environ 43 000 tonnes par an d'équivalent de carbonate de lithium (LCE) en Corée du Sud.

Secteur Sociétés minières intégrées