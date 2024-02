Le 8 février 2024, Wesley Mendonça Batista Filho et Joanita Karoleski ont chacun notifié à Pilgrim's Pride Corporation leur démission de leur poste respectif au sein du Conseil d'administration de la société, avec effet au 8 février 2024. Le 8 février 2024, le Comité de nomination JBS du Conseil d'administration a nommé Wesley Mendonça Batista et Joesley Mendonça Batista, chacun en tant qu'administrateur, pour occuper les postes vacants jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus et qualifiés ou jusqu'à leur démission ou révocation. Wesley Mendonça Batista, 53 ans, est un actionnaire de contrôle de J&F. M. Wesley Batista a plus de 35 ans d'expérience dans l'industrie des protéines et apporte à la société une grande expertise opérationnelle et une expérience de la gestion d'entreprise.

Il est actuellement vice-président du J&F Institute, une organisation à but non lucratif créée il y a 14 ans pour transformer les entreprises en sociétés engagées dans l'éducation de leurs communautés. Joesley Mendonça Batista, 52 ans, est un actionnaire de contrôle de J&F. M. Joesley Batista apporte à la société plus de 35 ans d'expérience dans l'industrie des protéines, une expertise dans les opérations de production de protéines et une expérience de la gestion d'entreprise. Il est actuellement président du J&F Institute.