Pilot Energy Limited est une petite société d'exploration et de production de pétrole et de gaz. Les projets de la société comprennent WA-31-L, WA-481-P, EP 416 et EP 480. Elle détient une participation de 21,25 % dans le champ pétrolier de Cliff Head et dans les infrastructures de Cliff Head, ainsi qu'une participation directe de 100 % dans les permis d'exploration WA-481-P et EP416/480, situés au large et sur la côte de l'Australie occidentale. Son projet Mid West Clean Energy consiste à exploiter les infrastructures existantes (projet Cliff Head) pour mettre en place un projet d'énergie propre à grande échelle. Il comprend plusieurs sous-projets, notamment la gestion du carbone pour des tiers, le stockage permanent du dioxyde de carbone associé à la production d'hydrogène bleu et la production d'ammoniac propre à partir d'hydrogène bleu et vert. Le champ pétrolifère de Cliff Head est situé à environ 270 kilomètres au nord de Perth et à 10 km de la ville côtière de Dongara, en Australie occidentale. La licence de production WA-31-L couvre 72 kilomètres carrés (km2) et le champ pétrolifère couvre six km2.