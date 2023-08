Pinduoduo Inc. est spécialisé dans l'exploitation d'une plate-forme mobile de commerce électronique en Chine. Le groupe propose notamment des vêtements, des chaussures, des accessoires, des produits de puériculture, des produits frais agricoles, des produits alimentaires, des produits électroniques grand public, des mobiliers, des articles ménagers, des produits cosmétiques, des produits de soins personnels, des articles de sport et de remise en forme et des accessoires automobiles. Le CA par type de revenus se répartit comme suit : - revenus issus des services de marketing en ligne (77,2%) ; - revenus issus des commissions de transactions (15,1%) ; - revenus issus des ventes de marchandises (7,7%). A fin 2021, le groupe compte 868,7 millions de clients actifs et 11,5 millions de commerçants actifs.

Secteur Internet