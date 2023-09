Selon les analystes, le commerce électronique à prix réduits devrait dominer le marché mondial pendant la période critique des fêtes de fin d'année en Occident et la Journée des célibataires en Chine.

Les plateformes en Chine, le plus grand marché mondial du commerce électronique, ont récemment décrit une bataille pour le rapport qualité-prix, alimentée par l'insécurité économique et une reprise du commerce de détail plus lente que prévu après la levée des restrictions COVID-19 à la fin de l'année dernière.

Dans une grande partie du reste du monde, de l'Asie du Sud-Est à l'Amérique du Nord et à l'Europe, les consommateurs sont sous l'emprise de plateformes à croissance rapide, telles que Temu de PDD Holdings et TikTok Shop de Bytedance, qui expédient des marchandises bon marché en provenance de Chine à un moment où le coût de la vie est au cœur des préoccupations de beaucoup.

La Chine est depuis longtemps un exportateur majeur d'une multitude de produits de consommation, mais cette dernière tendance à l'exportation, la dynamique de son marché du commerce électronique vers le reste du monde, a bouleversé les achats en ligne à l'échelle mondiale.

Les plates-formes à bas prix en Chine, ainsi que les entreprises multinationales qui expédient leurs produits depuis le pays, semblent avoir façonné le dernier trimestre de l'année, qui comprenait la période très importante des fêtes de fin d'année, ainsi que le plus grand festival de shopping de Chine.

Selon Sharon Gai, ancienne responsable des grands comptes mondiaux chez Alibaba et auteur de "E-commerce Reimagined", ces dynamiques de marché qui ont d'abord émergé en Chine, ou ont été inventées en Chine, dominent aujourd'hui le monde occidental.

(Les autres détaillants en ligne) voient cette insurrection de marchandises chinoises bon marché qui affluent de sites comme Temu et Shein, et leurs bateaux ont été secoués", a-t-elle déclaré. "Ils ne savent pas s'ils peuvent rivaliser.

La tendance à la création de plates-formes à bas prix ne se produit pas dans le vide, mais elle est soutenue en partie par les défis macroéconomiques auxquels sont confrontés les différents marchés, notamment le resserrement des ceintures dans un contexte d'incertitude économique en Chine et l'inflation aux États-Unis et sur les marchés européens, qui exerce une pression sur les dépenses de consommation.

Les concurrents discounters en plein essor, tels que Pinduoduo et Douyin en Chine et Temu et Shein, qui ont déployé leurs services dans des pays allant du Canada à l'Australie, ainsi qu'en Amérique latine et sur certains marchés asiatiques, investissent eux-mêmes des milliards de dollars dans des subventions et des remises afin d'accroître leur part de marché auprès des consommateurs qui sont plus heureux d'acheter des robes à 10 dollars et des écouteurs à 5 dollars que des articles plus coûteux.

Amazon s'apprête à multiplier les remises lors de ses "Prime Big Deal Days" des 10 et 11 octobre.

Du point de vue du commerce électronique, vous remarquez certainement les remises massives qui ont lieu actuellement, même sur Amazon", a déclaré Humphrey Ho, associé gérant pour les États-Unis de l'agence de publicité numérique Hylink Digital.

La bataille pour le bas de l'échelle sur de nombreux marchés devrait devenir plus agressive avec l'arrivée de TikTok Shop qui, aux États-Unis, se concentrera également sur les produits fabriqués en Chine, comme l'ont fait avec succès Shein et Temu de PDD Holdings.

TikTok Shop prépare déjà les commerçants à offrir des réductions et des promotions importantes pendant les fêtes de fin d'année aux États-Unis. L'entreprise renonce aux frais des commerçants pour compenser les coûts de ces remises et pour encourager les vendeurs à apporter plus de marchandises à TikTok Shop et à s'éloigner d'Amazon.

L'Indonésie, qui craint que TikTok Shop n'inonde le marché de produits bon marché, envisage d'interdire purement et simplement les transactions de commerce électronique sur les médias sociaux afin de protéger les commerçants hors ligne.

ASPIRATEUR DE VALEUR

L'augmentation de la part de marché des acteurs en ligne bon marché à l'échelle mondiale comble également un espace à l'extrémité à bas prix du commerce électronique qui existait depuis un certain temps ; auparavant, bon nombre des acteurs dominants de la plateforme mondiale se concentraient sur la vente d'articles à marge plus élevée pour atteindre la rentabilité.

Il y avait un vide évident pour l'expérience en ligne des détaillants à bas prix... Il y a encore beaucoup de place pour la croissance dans le domaine du discount, a déclaré l'analyste technologique Rui Ma, qui se spécialise dans les entreprises américaines et chinoises.

Partout dans le monde, les dirigeants se concentrent désormais sur les pressions exercées sur les prix, alors que les détaillants en ligne à bas prix gagnent de plus en plus de parts de marché. Lors d'une conférence téléphonique avec des analystes après la publication des derniers résultats trimestriels du géant chinois du commerce électronique Alibaba le mois dernier, Trudy Dai, PDG du groupe Taobao et Tmall, a déclaré que la lutte pour le rapport qualité-prix se poursuivrait et constituerait un domaine d'investissement majeur".

Bien que les géants Alibaba et JD.com aient connu une croissance plus rapide que prévu au cours de leurs derniers trimestres, leur croissance a été éclipsée par la hausse de 66 % du chiffre d'affaires de PDD Holdings en glissement annuel, sa plateforme de commerce électronique à prix réduits Pinduoduo ayant attiré des clients soucieux du prix en Chine et son site de shopping international, Temu, ayant continué à croître rapidement ailleurs.

Si les environnements structurels et macroéconomiques actuels ont ouvert la voie à cette course vers le bas, un changement dans les tendances générales pourrait également entraîner un changement d'orientation pour les acheteurs et les plates-formes de commerce électronique.

En Chine, les plateformes sont en train d'aborder un moment de confiance des consommateurs. À l'Ouest, le consommateur qui est poussé par l'inflation veut quelque chose de moins cher parce qu'il traverse une période d'insécurité financière, a déclaré M. Ho.

Si le consommateur traverse une bonne période économique, il cherchera toujours à se moderniser. Cela pourrait affecter et freiner la croissance de ces plateformes (axées sur le discount), si l'économie commence à se redresser. (Reportage de Casey Hall ; Rédaction de Vanessa O'Connell et Aurora Ellis)