Pinduoduo : Trump promulgue la loi contre les firmes chinoises cotées aux Etats-Unis

Données financières CNY USD EUR CA 2020 51 249 M 7 842 M 6 408 M Résultat net 2020 -6 694 M -1 024 M -837 M Tréso. nette 2020 43 624 M 6 676 M 5 454 M PER 2020 -205x Rendement 2020 - Capitalisation 1 201 Mrd 184 Mrd 150 Mrd VE / CA 2020 22,6x VE / CA 2021 14,2x Nbr Employés 5 828 Flottant 55,9%

Tendances analyse technique PINDUODUO INC. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Haussière

Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 35 Objectif de cours Moyen 961,59 CNY Dernier Cours de Cloture 979,49 CNY Ecart / Objectif Haut 40,1% Ecart / Objectif Moyen -1,83% Ecart / Objectif Bas -62,3%

Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Lei Chen Chief Executive Officer Zheng Huang Chairman Jun Yun Xiao Senior Vice President-Operation Jing Ma Vice President-Finance Zhen Wei Zheng Senior Vice President-Product Development

Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) PINDUODUO INC. 296.48% 183 888 ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED 24.67% 715 451 MEITUAN DIANPING 173.21% 216 297 SHOPIFY INC. 196.80% 144 752 MERCADOLIBRE, INC. 193.74% 83 624 EBAY INC. 46.91% 36 569