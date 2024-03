Pine Cliff Energy Ltd. est une société canadienne qui se consacre à l'acquisition, à l'exploration, au développement et à la production de gaz naturel et de pétrole dans le bassin sédimentaire de l'Ouest canadien et qui mène également diverses activités conjointement avec d'autres. Les zones d'exploitation de la société comprennent les actifs centraux, les actifs d'Edson et les actifs du sud. Ses actifs centraux comprennent les régions de Ghost Pine et de Viking Kinsella dans le centre de l'Alberta. Ses actifs sud comprennent l'unité Monogram, les propriétés Many Islands / Hatton, Pendor, Cadillac et Wymark, les régions de Black Butte et d'Eagle Butte. Ses actifs d'Edson comprennent Mcleod River et Pine Creek, ainsi que Carrot Creek. La société exploite et vend son gaz naturel au centre commun des prix du gaz naturel de l'Alberta, l'Alberta Energy Company (AECO), et vend également sur quatre autres marchés du gaz : Aden, TEP, DAWN et Empress.