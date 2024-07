Pineapple Corporation Plc est une société d'investissement immobilier (REIT). La société est une société holding et possède un portefeuille de biens immobiliers en tant que société d'investissement. Elle permet à ses actionnaires d'investir dans des propriétés commerciales et résidentielles et de bénéficier des mêmes avantages que s'ils étaient directement propriétaires des biens. La société se concentre sur la valeur actionnariale en combinant l'augmentation de la valeur des actifs, l'augmentation des bénéfices et l'augmentation des dividendes de son portefeuille d'immeubles d'investissement résidentiels et commerciaux, situés principalement dans le Grand Londres et le Sud-Est de l'Angleterre. Son marché d'investissement commercial comprend des entrepôts et des ateliers d'artistes, des magasins d'alimentation, des salons de coiffure et des projets de réaménagement en immeubles résidentiels. Les filiales à 100 % de la société comprennent Aspectvista Limited, Fastbulb Limited, Cranswick Builders Limited, Maplebutton Limited, Torasup Limited, Delta House Studios Limited, Earthstring Limited, Greenexpert Limited et Trueline Properties Limited.