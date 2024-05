Pineapple Energy Inc. est un opérateur national et un consolidateur de solutions solaires résidentielles, de stockage de batteries et de services de réseau. La société se concentre sur l'acquisition, l'intégration et la croissance d'entreprises locales et régionales d'énergie solaire, de stockage et de services énergétiques à l'échelle nationale. Elle se consacre principalement à la vente, à la conception et à l'installation de systèmes d'énergie solaire photovoltaïque et de systèmes de stockage par l'intermédiaire de ses entités Hawaii Energy Connection (HEC), basée à Hawaï, et SUNation Solar Systems (SUNation), basée à New York. Ses principaux clients sont des propriétaires résidentiels. Elle fournit également des systèmes d'énergie solaire à des propriétaires commerciaux et à d'autres clients municipaux. Par l'intermédiaire de son activité E-Gear, l'entreprise développe, fabrique et vend également des logiciels brevetés de gestion de l'énergie en bordure de réseau et des technologies matérielles, telles que des dispositifs de contrôle de la gestion de l'énergie. Ses principaux clients pour cette technologie sont des sociétés de services énergétiques et d'autres services publics.