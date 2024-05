Pineapple Financial Inc. est une société de technologie et de courtage hypothécaire basée au Canada. La société fournit des services de courtage hypothécaire et des solutions technologiques aux agents, courtiers, sous-courtiers, maisons de courtage et consommateurs de prêts hypothécaires au Canada. Grâce à des systèmes axés sur les données et à des outils basés sur l'informatique en nuage, elle propose des arrangements alternatifs pour les courtiers en hypothèques. Elle fournit également des services d'arrière-guichet, ainsi que des services de soutien à la pré-souscription (services de courtage) aux maisons de courtage hypothécaire canadiennes (les maisons de courtage). Dans le cadre des services de courtage, la Société emploie et engage plusieurs courtiers et agents en hypothèques titulaires d'un permis (les agents sur le terrain). Elle fournit ses services de courtage pour des opportunités de prêts hypothécaires résidentiels et commerciaux et, dans chaque cas, par le biais d'une technologie appelée MyPineapple. MyPineapple offre des capacités de gestion de réseau aux utilisateurs, y compris aux divers agents de terrain, afin de créer une place de marché pour la fourniture de services dans le domaine des prêts hypothécaires et de l'assurance.