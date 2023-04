Suspension des actions de Pineapple Power dans le cadre d'un projet de prise de contrôle inversée

Pineapple Power Corp - société d'acquisition à vocation spéciale basée à Londres - déclare que ses actions sont temporairement suspendues à sa demande, alors qu'elle prévoit une prise de contrôle inversée de l'entreprise de ravitaillement en hydrogène Element 2 Ltd. Elle note qu'elle ne peut pas garantir que la prise de contrôle inversée sera menée à bien. Vendredi, elle a conclu un accord non contraignant avec Element 2 en vue d'acquérir 100 % de la société pour un montant de 120 millions de livres sterling sous forme de nouvelles actions Pineapple Power.

Claudio Morandi, président de Pineapple Power, déclare : "Au cours des derniers mois, nous avons examiné de nombreux projets et nous pensons que l'acquisition proposée répond à notre objectif déclaré d'identifier une entité potentiellement extrêmement précieuse impliquée dans le secteur des énergies renouvelables et des technologies propres et vertes."

Tim Harper, directeur général d'Element 2, déclare : "Nous jouons un rôle essentiel dans la transition énergétique du Royaume-Uni, et la transaction avec Pineapple Power constituera une voie rapide pour l'injection de capitaux, permettant une expansion significative de notre réseau de stations de ravitaillement en hydrogène et propulsant notre trajectoire de croissance vers de nouveaux sommets. Notre objectif est de faire du transport routier britannique une réussite mondiale en matière de décarbonisation, en fournissant de l'hydrogène pour tous les types de véhicules, y compris les [poids lourds], les camionnettes, les autobus, les véhicules de ramassage des ordures et les voitures.

Par Greg Rosenvinge, journaliste à Alliance News

