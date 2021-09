Hong Kong (awp/afp) - La Bourse de Hong Kong a chuté de 3,30% lundi, les entreprises de l'immobilier subissant les conséquences des menaces qui pèsent sur le géant chinois du secteur Evergrande, au bord de la faillite.

L'indice Hang Seng a perdu 821,962 points à 24.099,14 points, alors que les Bourses de Chine continentale sont fermées pour cause de jour férié.

Le montant total de l'endettement du groupe s'élève à plus de 300 milliards de dollars et beaucoup s'inquiètent de ses éventuelles répercussions sur les entreprises du secteur immobilier, les banques et les petits investisseurs.

Les traders suivent de près la situation, Evergrande devant régler lundi et jeudi une partie des intérêts des prêts et obligations.

Dans le sillage d'Evergrande, dont le cours a perdu 17% lundi et près de 90% par rapport au début de l'année, plusieurs des grands groupes immobiliers de Hong Kong plongeaient, Henderson Land perdant 13,2% et New World Development plus de 12%.

Dans le même temps, le géant de l'assurance Ping An a perdu près de 6%, alors que China Minsheng Bank, Agricultural Bank of China et Industrial and Commercial Bank of China reculaient tous de 3 à 6%.

Selon des analystes, l'absence de déclarations de Pékin sur le sujet et le fait que ce soit une période de jours fériés en Chine ajoutent à l'incertitude.

Selon l'analyste Philip Tse, de BOCOM International Holdings, il y aura une nouvelle baisse si les autorités ne donnent un signal clair au sujet d'Evergrande ou relâchent leur répression sur le secteur immobilier.

L'attention se porte désormais sur la capacité de ce géant à rembourser lundi les intérêts liés aux prêts et deux obligations jeudi.

Un créancier cité lundi par le quotidien financier chinois Caixin Global a estimé qu'il y avait "99,99%" de chances qu'Evergrande ne soit pas en mesure de payer les intérêts dus au troisième trimestre.

Le groupe dit employer 200.000 personnes et peser indirectement sur 3,8 millions d'emplois en Chine. Toute faillite aurait des conséquences considérables avec un "effet domino" sur l'économie du géant asiatique.

