Ping An Insurance renforce sa participation dans HSBC

L'assureur a acheté 10,8 millions d'actions à un prix moyen de 28,29 HKD (2,9 livres) par action le 23 septembre par l'intermédiaire de la société de gestion d'investissements Ping An Asset Management Co Ltd, a-t-il déclaré dans un avis à la bourse de Hong Kong vendredi. L'assureur chinois a commencé à acheter des actions de la banque, qui réalise l'essentiel de ses revenus en Asie, en 2016 dans le cadre de ses investissements d'assurance. En décembre 2017, il a franchi le seuil de 5%, rendant désormais obligatoires les déclarations de mouvements sur le titre. Ping An a continué à augmenter progressivement sa participation dans HSBC, qui est également cotée à Hong Kong, et fin 2018, elle est devenue le principal actionnaire de la banque du siège de Londres, remplaçant BlackRock Inc. Ces derniers mois, HSBC a subi une pression croissante de la part des parlementaires américains et britanniques qui critiquent la façon dont Pékin traite le mouvement démocratique à Hong Kong.