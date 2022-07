Le Lloyd's de Londres déclare vouloir rester dans la tour de la City

Lloyd's a déclaré au début de l'année qu'elle envisageait de déménager son siège social, alors qu'elle tente d'augmenter ses niveaux d'automatisation.

Le marché spécialisé assure tout, des navires aux sculptures, et s'est traditionnellement appuyé sur des transactions en face à face.

"Notre préférence est de rester dans le bâtiment si les bonnes conditions sont convenues", a déclaré un porte-parole par e-mail, ajoutant que le marché voulait conserver "un espace physique florissant".

"Nous restons sur la bonne voie pour confirmer nos plans plus tard dans l'année".

La tour, conçue par l'architecte britannique Richard Rogers, a mis huit ans à être construite et a été achevée en 1986.

Les ascenseurs extérieurs et les tuyaux de service de l'immeuble de 14 étages en ont fait un point de repère dans la ville, bien que ces dernières années, il ait été éclipsé par des gratte-ciel plus récents et plus hauts.

"C'est le symbole du marché et la marque souffrirait s'ils déménageaient", a déclaré un vétéran du marché de la Lloyd's.

L'assureur chinois Ping An a acheté le bâtiment pour 260 millions de livres (312,26 millions de dollars) en 2013.

Le bail expire en 2031 bien qu'il y ait une clause de rupture en 2026.

Le Lloyd's négocie avec Ping An et pourrait rester au-delà de 2031, a rapporté le Financial Times plus tôt vendredi, citant une personne familière avec la question.

(1 $ = 0,8326 livre)