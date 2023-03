Un actionnaire activiste de HSBC demande un vote à l'AGO sur la scission des activités en Asie.

Ken Lui, un actionnaire individuel de HSBC et leader d'un groupe d'investisseurs basé à Hong Kong qui appelle à un démantèlement de la banque, fait partie d'au moins 100 investisseurs particuliers qui appellent à un tel vote, selon une lettre envoyée à HSBC le 20 février et examinée par Reuters.

Une deuxième résolution proposée demande à HSBC de rétablir les niveaux de dividendes antérieurs à la loi COVID-19 équivalant à au moins 51 cents par action par an, contre 32 cents versés en 2022.

"Nous pensons que c'est la bonne chose à faire en permettant à tous les actionnaires de voter sur des questions aussi critiques plutôt que de les tenir à l'écart du processus de vote", a déclaré Lui à Reuters.

La décision de M. Lui intervient quelques jours après que HSBC a annoncé une hausse de 92 % de son bénéfice trimestriel et s'est engagé à verser des dividendes plus réguliers et à racheter des actions pour gagner la faveur des investisseurs mécontents.

Les investisseurs minoritaires critiquent la structure mondiale tentaculaire de HSBC et font écho aux appels lancés par le principal actionnaire de la banque, le chinois Ping An Insurance Group Co, en faveur de la scission de sa division asiatique.

En novembre, Ping An a exhorté HSBC à réduire ses coûts en supprimant des emplois et en se débarrassant des activités périphériques non asiatiques.

"Les actionnaires devront démontrer que la demande est valide avant qu'elle ne puisse être formellement acceptée", a déclaré un porte-parole de HSBC.

Les autres actionnaires institutionnels de HSBC, notamment en Grande-Bretagne, ont jusqu'à présent montré peu d'appétit pour une scission.

"Nous soutenons la structure actuelle et préférerions que la direction se concentre sur la maximisation du rendement des capitaux propres maintenant que les taux d'intérêt ont augmenté, plutôt que de faire éclater le groupe", a déclaré à Reuters l'un des 20 principaux investisseurs de la banque.

Un deuxième grand investisseur institutionnel, également basé en Grande-Bretagne, a également remis en question la poussée de Lui à ce stade, citant l'amélioration des rendements et les plans de distribution de liquidités plus solides de HSBC.

La loi britannique sur les sociétés stipule qu'une société est tenue de donner un avis de résolution une fois qu'elle a reçu des demandes d'au moins 100 investisseurs ayant le droit de voter à l'AGO.

RALLIER LE SOUTIEN

Lui, qui dirige une société d'éducation à Hong Kong et qui dit être un investisseur à long terme de HSBC, a déclaré qu'il allait "visiter un par un" les 20 principaux actionnaires de HSBC, qui sont pour la plupart de grands gestionnaires de fonds, afin de rallier le soutien.

Toutefois, l'actionnaire activiste a déclaré qu'il n'avait "pas du tout engagé le dialogue avec Ping An".

Lui a déclaré à Reuters que HSBC a demandé que les deux propositions soient soumises en tant que résolutions "spéciales", ce qui, selon lui, montre que le créancier est "très inquiet" que la proposition soit adoptée.

HSBC n'a pas immédiatement répondu à la demande de Reuters de confirmer cela.

Une résolution définie comme "ordinaire", ne nécessiterait que 50% des votes pour être adoptée, mais si elle est jugée "spéciale", un minimum de 75% des votes devra être réuni.

Quelques investisseurs institutionnels ont manifesté leur intérêt à soutenir les propositions, a déclaré M. Lui à propos de sa deuxième tentative de ce type pour forcer HSBC à améliorer ses dividendes, la première s'étant soldée par un échec en raison du manque de soutien institutionnel.

Des centaines d'investisseurs particuliers à Hong Kong - le plus grand marché de HSBC - ont été particulièrement mécontents lorsque la banque a supprimé son dividende en 2020 pendant la pandémie de COVID-19.

M. Lui a déclaré que les investisseurs de détail sont toujours insatisfaits des paiements après la reprise des distributions de dividendes par HSBC, car ils sont inférieurs aux niveaux d'avant la pandémie et ne sont pas émis régulièrement.