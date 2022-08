HSBC: bénéfice semestriel en hausse et retour des dividendes trimestriels

Hong Kong (awp/afp) - Le groupe bancaire HSBC a annoncé lundi une hausse de 13,9% sur un an de son bénéfice net part du groupe au 1er semestre, malgré un recul de son bénéfice avant impôts, et a fait savoir qu'il comptait reprendre ses versements de dividendes trimestriels en 2023.

De janvier à juin, le bénéfice net d'HSBC a atteint 8,29 milliards de dollars américains grâce à un crédit d'impôts, même si dans le même temps son bénéfice avant impôts a reculé de 15,3% à 9,18 milliards, et ses revenus de 1,2% à 25,2 milliards en raison d'effets de change et de pertes sur les cessions d'actifs, a précisé la banque dans un communiqué.

Mais HSBC s'est dit optimiste quant à ses perspectives de revenus d'ici la fin 2023 grâce à la hausse des taux d'intérêt, qui devrait lui rapporter au moins 31 milliards de dollars en 2022 et 37 milliards en 2023.

"Nous chercherons à restaurer les niveaux de dividendes pré-Covid-19 le plus tôt possible. Nous comptons également en revenir aux dividendes trimestriels en 2023", a assuré le directeur général du groupe Noel Quinn, cité dans le communiqué. La banque a aussi annoncé lundi un dividende semestriel de 9 centimes de dollars par action, en hausse de 28,5%.

Ces annonces faisaient bondir l'action d'HSBC de 5,82% à 543,60 pence lundi matin vers 09H50 GMT à la Bourse de Londres.

HSBC et d'autres grandes banques du Royaume-Uni avaient annulé leurs dividendes au début de la pandémie de Covid-19 sur ordre de la Banque d'Angleterre, une décision qui avait contrarié certains actionnaires à Hong Kong.

Pression pour une scission

La direction de la banque est aujourd'hui sous pression d'actionnaires qui voudraient scinder ses activités asiatiques, afin de dégager davantage de valeur dans un contexte de tensions accrues entre la Chine et l'Occident.

C'est notamment le cas du principal actionnaire, Ping An Insurance Group, qui détient 9,2% des actions HSBC, mais aussi d'une femme politique de Hong Kong, Christine Fong, qui dit représenter environ 500 petits porteurs d'HSBC.

Une réunion des dirigeants d'HSBC avec les actionnaires hongkongais est prévue mardi sur le sujet.

Mais une scission des activités asiatiques "n'apportera pas de valeur ajoutée aux actionnaires", a prévenu le directeur général du groupe Noel Quinn, lors d'une conférence d'analystes, disant avoir "envisagé bon nombre de ces options au cours des dernières années".

Selon le patron de la banque, cette solution ferait perdre à HSBC des synergies internationales, générerait des coûts significatifs et une période de transition qui s'étirerait sur trois à cinq ans et impacterait "clients, employés et actionnaires".

Bénéfices asiatiques

Les résultats du premier semestre sont "plutôt favorables" et, face aux appels à la scission, "l'entreprise espère séduire les actionnaires en s'engageant à verser à nouveau des dividendes trimestriels à partir de l'an prochain, tout en renforçant ses objectifs de rentabilité", décrypte Russ Mould, analyste chez AJ Bell.

Mais "il est peu probable que cela suffise à satisfaire l'appétit de Ping An pour un changement structurel majeur, et la bataille devrait se poursuivre, au moins pour le moment", a-t-il poursuivi.

Notamment, note-t-il, parce que la part du bénéfice avant impôts générée en Asie, qui avait baissé pendant la pandémie, est remontée au premier semestre à près de 70%, tandis que la part venant d'Europe a été divisée par près de deux sur un an et représente désormais moins de 10%.

Basée à Londres, HSBC réalisait habituellement, avant la pandémie, jusqu'à 90% de ses bénéfices en Asie.

L'année dernière, le groupe a promis d'accélérer un recentrage stratégique pluriannuel vers l'Asie et le Moyen-Orient, avec l'ambition de devenir le leader du marché asiatique de la gestion de patrimoine.

La banque a déclaré qu'elle investirait 6 milliards de dollars à Hong Kong, en Chine et à Singapour et embaucherait plus de 5.000 conseillers en patrimoine, tout en supprimant 35.000 emplois et en réduisant ses activités de détail aux États-Unis et en France.

afp/rp