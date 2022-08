HSBC: l'actionnaire Ping An insiste pour scinder les activités asiatiques

Honk Kong (awp/afp) - Le principal actionnaire de HSBC, Ping An Insurance, va continuer à demander à la banque de scinder ses activités en Asie, malgré les réticences des dirigeants, rapporte la presse vendredi.

L'assureur chinois Ping An pense qu'il est nécessaire et urgent de procéder à un changement radical et n'a pas été convaincu par les arguments avancés la semaine dernière par les dirigeants de la banque, assure Bloomberg citant une source anonyme.

HSBC a mis en avant 14 raisons pour ne pas modifier sa structure, notamment la longue période de transition qui pourrait durer cinq ans et la perte d'un accès direct au dollar américain.

Le PDG Noel Quinn a estimé la semaine dernière qu'une "structure alternative" aurait un effet "négatif" sur la banque et n'apporterait pas de valeur ajoutée aux actionnaires.

Mais Ping An, dirigé par le magnat chinois Peter Ma, déçu par les contreperformances de HSBC, s'inquiète des risques géopolitiques pesant sur la banque basée à Londres, rapporte Bloomberg.

Selon Ping An, une scission permettrait de générer une valeur de marché supplémentaire de 25 à 35 milliards de dollars, de libérer 8 milliards de dollars de besoins en capitaux et d'économiser sur les coûts du siège social et des infrastructures, ajoute l'article.

De son côté, le Financial Times cite une source déclarant: "HSBC s'est contenté de souligner et d'exagérer clairement les inconvénients et les défis de la scission de ses activités en Asie, mais elle n'a pas mentionné les énormes avantages et la valeur à long terme qu'une scission pourrait créer".

La banque a annoncé au début du mois une hausse de 13,9% sur un an de son bénéfice net part du groupe au 1er semestre, malgré un recul de son bénéfice avant impôts, et a fait savoir qu'elle comptait reprendre ses versements de dividendes trimestriels en 2023.

HSBC et d'autres grandes banques du Royaume-Uni avaient annulé leurs dividendes au début de la pandémie de Covid-19 sur ordre de la Banque d'Angleterre, une décision qui avait contrarié certains actionnaires à Hong Kong.

Certains investisseurs particuliers ont cité l'annulation des dividendes comme une raison de soutenir la proposition de scission de Ping An.

Une réunion en tête-à-tête entre les dirigeants de HSBC et les investisseurs de Hong Kong la semaine dernière a tourné au chaos lorsque des actionnaires mécontents ont protesté devant le bâtiment.

afp/rq