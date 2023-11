Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. figure parmi les principaux groupes de services financiers chinois. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit : - assurances vie et santé (50,2%) ; - assurances biens et dommages (21,2%) ; - banque de détail et banque d'affaires (20,3%) ; - gestion d'actifs (4,7%) ; - banque de marché et d'investissement (1,7%) ; - gestion de patrimoine (0,3%) ; - autres (1,6%).

Secteur Assurance vie et santé