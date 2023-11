Les autorités chinoises auraient demandé à l'assureur Ping An de prendre le contrôle de Country Garden, pour sauver le promoteur en grandes difficultés, selon plusieurs sources concordantes. Country Garden a démenti. Ping An Insurance pèse 105 Mds$ en bourse, Country Garden environ 2,5 Mds$ mais porte une dette colossale.

Le Conseil d'Etat chinois, dirigé par le premier ministre Li Qiang, a demandé au gouvernement local de la province de Guangdong, où sont basées Country Garden et Ping An Insurance, d'aider à organiser le sauvetage de la première par la seconde. Un porte-parole de Ping An a déclaré que la société n'avait pas été contactée par le gouvernement et a démenti les informations rapportées par Reuters. Le bureau d'information du Conseil d'État chinois et le gouvernement local de Guangdong n'ont pas répondu aux demandes de commentaires. Country Garden s'est refusé à tout commentaire.

Grande cause nationale

Un sauvetage de Country Garden par Ping An sous l'égide de l'État constituerait l'une des interventions les plus importantes à ce jour de la part des autorités pour soutenir le secteur immobilier à court de liquidités et très endetté, qui représente un quart de l'activité économique de la Chine et qui a suscité des craintes d'une crise financière plus large.

En Chine, les entreprises peuvent rarement ignorer une demande du gouvernement central. Cependant, Ping An pourrait avoir une certaine marge de manœuvre pour négocier les termes de l'accord, selon les sources. L'assureur se serait vu demander un projet détaillé. Les discussions entre les autorités et les principaux dirigeants de Ping An auraient commencé fin août et n'en seraient qu'à leurs débuts.

Il a été demandé à Ping An de procéder à une vérification préalable de Country Garden, ont également déclaré les deux sources, ajoutant que les autorités comprenaient que l'assureur était une société cotée en bourse responsable devant les actionnaires.

Les discussions entre Ping An et les autorités seraient menées par des fonctionnaires du département des marchés financiers de la Banque populaire de Chine (PBOC) et incluraient Country Garden. L'Administration nationale de régulation financière (NFRA) serait également impliquée dans les discussions. Ni la PBOC ni la NFRA n'ont répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Un adossement forcé

Les autorités souhaitent que Ping An prenne une participation de plus de 50%. La principale actionnaire de Country Garden, avec une participation d'environ 52%, est Yang Huiyan, présidente du conseil d'administration et fille d'un cofondateur. L'objectif des autorités est de rassurer sur la santé financière du promoteur en l'adossant à un acteur très solide, susceptible d'injecter des fonds.

En octobre, Country Garden n'a pas honoré un coupon de 15 millions de dollars. Le marché a estimé qu'il était en défaut de paiement sur ses obligations offshore, qui totalisent quelque 11 milliards de dollars. Country Garden a déclaré qu'il s'attendait à ne pas pouvoir honorer toutes ses obligations au titre de la dette extérieure et qu'il espérait trouver une solution "globale" à ses difficultés. Country Garden avait un passif total de 1400 milliards de yuans (190 milliards de dollars) à la fin du mois de juin. Il a plus de 3 000 projets en cours de développement dans tout le pays.

Des précédents

Pékin souhaite que la province de Guangdong règle le problème à son échelle. Ping An était un choix naturel parce qu'il est basé à Guangdong et qu'il a été un actionnaire important de Country Garden. Au 11 août, l'assureur détenait déjà une participation de 4,99% dans le promoteur selon les données de la Bourse de Hong Kong. Il était impossible de vérifier, à ce stade, que cette participation est toujours d'actualité.

Le rachat d'une entreprise par une autre sous l'égide de l'État n'est pas sans précédent en Chine. Mais il n'y en a pas eu dans le secteur immobilier depuis que Pékin a annoncé des mesures en 2020 pour s'attaquer aux niveaux d'endettement très élevés du secteur, ce qui a provoqué une pénurie de liquidités.

Bien que de nombreux autres promoteurs immobiliers chinois, dont le géant China Evergrande, aient fait défaut sur leur dette, les mesures politiques se sont principalement concentrées sur la baisse des taux hypothécaires et l'assouplissement des règles afin de faciliter l'accès à la propriété.

Toutefois, signe que les autorités gouvernementales sont prêtes à jouer un rôle plus important, l'actionnaire principal de China Vanke, la société publique Shenzhen Metro, a déclaré lundi qu'elle avait préparé des "outils de marché" d'une valeur de 10 milliards de yuans (1,4 milliard de dollars) pour soutenir le deuxième promoteur immobilier du pays.

Ping An a déjà été sollicité par les autorités pour sauver une entreprise en difficulté. L'assureur a participé à l'aide fournie par l'Etat au groupe fondateur de l'université de Pékin en 2021 et 2022. Son unité principale, Ping An Life, a fait partie d'un consortium qui a participé à la restructuration de la dette du groupe et a ensuite pris une participation de 67% dans l'entreprise réorganisée.