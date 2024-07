Ping An Insurance Group Co of China Ltd est une société basée en Chine dont l'activité principale est l'assurance. La société opère dans cinq secteurs. Le secteur de l'assurance vie et santé fournit des produits d'assurance vie individuelle et collective, y compris l'assurance vie temporaire, l'assurance vie entière, l'assurance mixte, l'assurance de rente, l'assurance universelle et autres. Le secteur de l'assurance des biens propose des produits d'assurance des biens, notamment l'assurance automobile, l'assurance des biens, l'assurance accident et l'assurance maladie, etc. Le secteur bancaire propose des prêts, des services d'intermédiation, des services de gestion de patrimoine, des services de cartes de crédit, etc. Le secteur de la gestion d'actifs fournit des services de gestion d'actifs tels que des services fiduciaires, des services de courtage, des services de négociation et des services de banque d'investissement. Le secteur de la technologie fournit une variété de services financiers et de moyens de subsistance par le biais de la plateforme Internet. La société exploite également le secteur Autres activités.

Secteur Assurance vie et santé