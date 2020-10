Ping Identity :  Identity lance de nouveaux services cloud permettant une gestion avancée des risques et une meilleure authentification pour l'entreprise

La suite PingOne Services permet une authentification multifactorielle et une détection des menaces en temps réel pour une sécurité globale renforcée de la clientèle et du personnel

Ping Identity (NYSE : PING), la solution d’identité intelligente pour l’entreprise, a dévoilé aujourd’hui PingOne Services, une suite de services cloud autonomes qui offre des capacités avancées de gestion des identités et des accès, avec des options d’intégration souples et une mise en œuvre rapide. Les deux premières solutions cloud annoncées aujourd’hui, PingOne MFA et PingOne Risk Management, ont pour fonction de répondre au besoin qu’ont les entreprises d’arriver à un équilibre entre sécurité et convivialité, dans le cadre de l’expérience numérique du personnel et des clients d’une organisation. Parallèlement à ces services, Ping lance une expérience d’administration cloud unifiée qui fournit aux administrateurs un emplacement unique leur permettant de visualiser et de gérer leurs solutions d’identité déployées sur leurs sites et dans le cloud.

Ping Identity étend ses solutions de gestion des identités et des accès avec de nouveaux services cloud autonomes qui peuvent être déployés ensemble ou individuellement afin de répondre aux besoins uniques d’une organisation. Les offres de PingOne Services peuvent être facilement intégrées à l’infrastructure existante IAM, y compris avec les solutions de Ping Identity et des produits tiers, le but étant que les entreprises puissent choisir les fonctionnalités avancées dont elles ont besoin et la façon dont elles souhaitent les déployer.

PingOne MFA allie convivialité et sécurité

PingOne MFA est un service cloud d’authentification multifactorielle qui protège des attaques visant à prendre le contrôle d’un compte, des informations d’identification compromises, de la fraude et d’autres activités malveillantes, tout en offrant une expérience utilisateur fluide et homogène. La solution s’appuie sur des stratégies d’authentification adaptatives qui permettent aux organisations d’inviter uniquement les clients à s’authentifier s’il y en a besoin. Les utilisateurs peuvent également utiliser PingOne MFA pour les approbations personnalisées de transactions, telles que les approbations de transferts de fonds et autres transactions à valeur élevée. PingOne MFA peut être intégrée de manière transparente dans des applications Web et mobiles, permettant aux entreprises de personnaliser l’expérience de l’utilisateur final et de proposer un choix de méthodes faciles à utiliser d’authentification, notamment par le biais de SMS, d’e-mails et de notifications push sur appareil mobile.

PingOne Risk Management détecte et prévient les menaces en temps réel

PingOne Risk Management est un service cloud qui utilise l’apprentissage automatique pour évaluer les signaux de risque et détecter les menaces en temps réel. La solution évalue le contexte de l’utilisateur ainsi que de multiples signaux pour comprendre le niveau de risque posé par un utilisateur tentant d’accéder à une ressource particulière, notamment :

Traitement analytique du comportement des utilisateurs et des entités (User and Entity Behavior Analytics, UEBA) : La solution s’appuie sur des modèles d’apprentissage automatique qui mémorisent le comportement passé de connexion des utilisateurs, permettant aux organisations de détecter les comportements anormaux et d’attribuer un niveau de risque.

Détection des réseaux anonymes : La solution détecte si une adresse IP est associée à un réseau anonyme (VPN inconnu, TOR, proxy), augmentant la probabilité d’un comportement malveillant.

Voyage impossible : La solution calcule si le temps de déplacement entre l’emplacement de la connexion actuel et l’emplacement précédent est physiquement possible. Si ce n’est pas le cas, il existe une forte probabilité que l’activité est suspecte.

Réputation IP : La solution évalue l’adresse IP pour déterminer si celle-ci a déjà été utilisée dans le cadre d’une activité malveillante.

« Les interactions en ligne ont atteint un niveau record et il n’a donc jamais été aussi important pour les marques de proposer des expériences numériques fluides et pratiques qui protègent également les clients contre la fraude et les autres activités suspectes », a déclaré Andre Durand, PDG de Ping Identity. « Dans le même temps, avec le passage au télétravail et le nombre croissant d’employés et de partenaires accédant aux ressources de l’entreprise hors du réseau de cette dernière, on a vu clairement la nécessité d’une détection et d’une prévention des menaces en temps réel. Nos nouveaux services répondent à ces réalités avec des solutions intelligentes d’authentification multifactorielle et de gestion des risques conçues pour notre époque. »

Expérience d’administration unifiée offrant un emplacement unique pour l’ensemble de la gestion des identités

Ping Identity est en train de doubler son engagement à offrir des expériences utilisateur exceptionnelles en améliorant sa propre expérience client. Les utilisateurs bénéficient maintenant d’une expérience d’administration unifiée offrant une visualisation holistique de tous les produits et services Ping et rationalisant les tâches d’administration les plus courantes. Cette nouvelle expérience est introduite parallèlement à PingOne Services et donne aux utilisateurs la possibilité de gérer toutes leurs offres Ping, d’ajouter des environnements, d’accéder facilement à la documentation et de bénéficier d’essais gratuits d’autres produits Ping qui leur permettent de tester les fonctionnalités.

« Les équipes d’identité et de sécurité recherchent des solutions qui assurent une posture intelligente et renforcée à leurs propres équipes. Elles cherchent des solutions faciles à mettre en œuvre qui s’adaptent de manière flexible aux besoins évolutifs de l’entreprise, ont une empreinte plus faible et offrent un retour sur investissement plus rapide », a déclaré Liz Miller, vice-présidente et analyste principale de la société Constellation Research, basée dans la Silicon Valley. « Plus important encore, elles ont besoin de solutions qui offrent à tous des expériences numériques rationalisées. Les utilisateurs, les clients et les partenaires attendent des connexions fiables, homogènes, sûres et constantes. Les dirigeants ne veulent pas compromettre l’expérience en faveur la sécurité - ils souhaitent offrir les deux. »

Pour plus d’informations sur PingOne MFA, visitez www.pingidentity.com/pingonemfa

Pour plus d’informations sur PingOne Risk Management, visitez www.pingidentity.com/pingoneriskmanagement

Pour plus d’informations sur l’expérience d’administration unifiée de Ping, lisez ce blog.

À propos de Ping Identity

Ping Identity est la solution d’identité intelligente pour l’entreprise. Nous aidons les entreprises à mettre en place un modèle de sécurité Zero Trust (confiance zéro) défini par l’identité et à proposer des expériences utilisateur rationalisées et plus personnalisées. La plateforme Ping Intelligent Identity™ fournit un accès aux applications cloud, mobiles, SaaS et sur site aux clients, collaborateurs et partenaires à l’échelle de l’entreprise hybride. Plus de la moitié des sociétés du classement Fortune 100 nous ont choisis pour notre expertise en matière d’identité, nos normes ouvertes et nos partenariats avec des entreprises telles que Microsoft et Amazon. Nous proposons des solutions d’identité flexibles qui accélèrent les initiatives commerciales numériques, ravissent nos clients et sécurisent l’entreprise grâce à des fonctionnalités d’authentification multifactorielle, de connexion unique, de gestion des accès, de sécurité intelligente des API, de répertoire et de gouvernance des données. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.pingidentity.com.

