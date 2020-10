Ping Identity : fait l'acquisition du chef de file de l'identité personnelle ShoCard pour révolutionner la confidentialité, rationaliser les interactions avec la clientèle et donner aux utilisateurs le contrôle de leur identité

La nouvelle technologie promet de redéfinir la façon dont les consommateurs interagissent avec les entreprises, de renforcer la vérification de l’identité et de réduire les frictions lorsque les individus entrent en contact avec les sociétés sur les canaux numériques.

Ping Identity (NYSE : PING), la solution d’identité intelligence pour l’entreprise, a annoncé aujourd’hui l’acquisition de ShoCard, un chef de file des technologies conçues pour transformer la façon dont les utilisateurs gèrent leur identité et nouent le dialogue avec les entreprises. L’acquisition représente une étape importante vers la réalisation de sa vision consistant à fournir aux utilisateurs un meilleur contrôle de leur confidentialité tout en réduisant la fraude et en rationalisant les interactions de l’utilisateur avec les sociétés. Avec l’adoption de cette nouvelle technologie, Ping Identity ouvre la voie d’une nouvelle ère en matière d’identité dans laquelle les individus auront plus de contrôle sur leurs informations personnelles et la façon ainsi que le moment où elles sont partagées. La technologie permet aux individus de recueillir la vérification de leur identité et de la partager avec les entreprises lorsqu’ils établissent de nouvelles relations dans une expérience utilisateur axée en priorité sur la confidentialité.

ShoCard exploite la puissance des téléphones mobiles d’aujourd’hui comme un coffre-fort de l’identité personnelle. Grâce à l’intégration à la plate-forme Ping Intelligent Identity qui sécurise plus de 2 milliards de comptes, ShoCard permet aux utilisateurs de recueillir et de stocker leurs informations d’identité personnelles sur leur téléphone, puis de les déverrouiller et de les partager à l’aide de la biométrie faciale ou par empreintes digitales. La technologie sera intégrée dans la plate-forme Ping et mise à la disposition de tous les clients Ping en tant que nouveau modèle de confidentialité et d’engagement avec la clientèle.

L’identité personnelle, également appelée identité décentralisée ou auto-souveraine, créer une nouvelle façon pour les individus de recueillir et de partager les informations les concernant en toute sécurité afin de prouver aux autres leur identité et d’obtenir l’accès à des services, tels que l’ouverture d’un compte en banque, le refinancement d’un prêt hypothécaire, l’achat d’une voiture, le début d’un nouvel emploi et plus encore. La technologie permet aux utilisateurs de partager uniquement ce qui est nécessaire et aux entreprises de vérifier ces informations en temps réel.

Afin de remplir le portefeuille d’identités de ShoCard, les entreprises partagent des revendications validées sur les utilisateurs, telles que des preuves d’emploi, des preuves de salaire, des preuves de diplômes, des preuves de vaccination, etc. Une fois reçues, les individus peuvent partager ces informations avec d’autres par SMS, e-mail, code QR ou d’autres canaux sécurisés. Outre ses avantages en termes de sécurité et de confidentialité, ce nouveau modèle révolutionnaire d’échange de données d’identité améliorera considérablement les expériences utilisateur à la fois pour les consommateurs et les prestataires de services en réduisant le temps, les dépenses et les efforts impliqués dans la vérification de l’identité, en éliminant les formulaires d’inscription et en permettant aux utilisateurs de se connecter sans rien d’autre que leur biométrie faciale ou par empreintes digitales.

L’avenir est personnel

Le marché d’aujourd’hui attend sa solution d’identité personnelle depuis bien longtemps. 70 % des Américains pensent que leurs données personnelles sont moins sécurisées aujourd’hui qu’il y a cinq ans de cela et 84 % affirment qu’ils veulent davantage de contrôle sur la façon dont leurs données sont utilisées. Le modèle d’identité personnelle de Ping répondra à ces inquiétudes et donnera aux entreprises les moyens de se différencier dans un monde où la confidentialité et la commodité sont des plus précieuses.

« L’identité décentralisée et l’intérêt renouvelé pour la protection de la confidentialité et de la propriété (et la monétisation) des données seront transformationnels. Il est raisonnable de penser que les gagnants de la prochaine décennie seront ceux qui auront découvert les nouvelles formules pour l’adoption d’une identité décentralisée. Cela développera une large opportunité commerciale pour les entreprises numériques », a écrit Homan Farahmand, directeur principal et analyste, Gartner dans le rapport « Guidance for Decentralized Identity and Verifiable Claims (Guide pour l’identité décentralisée et les vérifications vérifiables) » de janvier 2020.

La nouvelle solution d’identité personnelle de Ping Identity inclut un portefeuille d’identités qui représente une approche des interactions numériques révolutionnaire et axée sur la confidentialité en priorité. Elle contient des revendications validées partageables que les utilisateurs peuvent choisir de communiquer à un fournisseur, un partenaire ou une ressource particuliers. Ces revendications validées peuvent provenir d’un permis de conduire, d’un passeport, de notes universitaires, d’une vérification pour un emploi, d’immatriculations de véhicules ou de relevés de compte en banque, et être utilisées dans un nombre incalculable de scénarios.

« Prochaine vague de l’évolution de la sécurité identitaire, l’identité personnelle représente une occasion inespérée pour les entreprises comme pour les consommateurs. Dans le cadre de ce modèle, les entreprises peuvent ainsi éviter de stocker des données sensibles et les risques qui les accompagnent, tandis que les clients peuvent éviter de partager des informations personnelles inutiles avec les prestataires de services, créant en fin de compte une expérience en ligne qui inspire plus de confiance », a déclaré Andre Durand, PDG de Ping Identity. « Les questions de confidentialité et de défiance sont traitées lorsque les individus peuvent choisir les informations personnelles à partager avec les organisations pour valider un fait les concernant. La technologie parmi les meilleures de sa catégorie de ShoCard permet à Ping d’accélérer considérablement sa mission de création d’un avenir de l’identité personnelle. »

« La réussite de toute solution d’identité d’avenir repose sur sa capacité de supprimer les frictions, d’offrir une expérience utilisateur homogène, de renforcer les protocoles de sécurité et de confidentialité, et d’offrir propriété et contrôle à l’utilisateur final », a déclaré Armin Ebrahimi, fondateur de ShoCard et directeur de l’identité distribuée chez Ping Identity. « C’est notre vision depuis le premier jour chez ShoCard. Et aujourd’hui, en tant qu’élément intégral de la marque de confiance de Ping Identity qui touche plus de deux milliards d’utilisateurs, nous pouvons faire de cette vision une réalité. »

Ping Identity déploiera de nouvelles solutions qui approfondiront son modèle d’identité personnelle dans les mois à venir. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.shocard.com.

