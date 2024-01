Pingdingshan Tianan Coal Mining Co Ltd est une société chinoise principalement engagée dans l'extraction, le lavage, le traitement et la vente de charbon. Les principaux produits de la société sont le charbon propre fondu et le charbon mélangé. Le charbon propre fondu est principalement utilisé dans l'industrie sidérurgique, et le charbon mélangé est principalement utilisé dans des industries telles que l'énergie électrique, la pétrochimie et les matériaux de construction. La société s'occupe également de la vente de matériaux et de la prospection géologique. L'entreprise exerce ses activités principalement sur le marché national.