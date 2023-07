Pininfarina SpA est une société basée en Italie, principalement active dans l'industrie automobile. La société fournit un soutien tout au long du processus de développement des produits automobiles, y compris la conception, la planification, le développement, l'industrialisation et la phase de fabrication. La société propose des services d'ingénierie et de conception de produits, tels que des études de faisabilité, le développement de la conception, la modélisation virtuelle tridimensionnelle (3D), la modélisation physique 3D, la fabrication de prototypes, les essais en soufflerie, le contrôle de la qualité, la validation, l'homologation et le conseil industriel, entre autres. En outre, Pininfarina SpA est engagée dans le design industriel, y compris l'électronique, le mobilier, le style de vie, les équipements et les produits de consommation, ainsi que dans l'architecture et le design d'intérieur. La société opère par le biais de plusieurs filiales, telles que Pininfarina Extra Srl, Pininfarina of America Corp, Pininfarina Deutschland GmbH, mpx Entwicklung GmbH et Pininfarina Automotive Engineering (Shanghao) Co Ltd.

Secteur Fabricants de voitures et camions