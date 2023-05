(Alliance News) - Pininfarina Spa a annoncé vendredi que Maria Giovanna Calloni, membre non exécutif et indépendant du conseil d'administration et membre du comité de contrôle et de risque, a démissionné pour des raisons personnelles, à compter d'aujourd'hui.

Pininfarina a clôturé vendredi au pair à 0,81 euro par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

