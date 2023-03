Pininfarina clôture l'année 2022 avec une perte mais des revenus en hausse

(Alliance News) - Le conseil d'administration de Pininfarina Spa a approuvé jeudi le projet de comptes 2022, faisant état d'une perte nette de 5,0 millions d'euros, contre un bénéfice de 2,4 millions d'euros en 2021.

Le total des revenus consolidés au 31 décembre 2022 s'est élevé à 72,8 millions d'euros, contre 66,8 millions d'euros un an plus tôt. L'augmentation est liée au segment du style d'environ 15 %, tandis que le segment de l'ingénierie a diminué d'environ 8,3 %. L'amélioration de 8,9 % du chiffre d'affaires total par rapport aux chiffres de 2021 est due aux activités en Italie et aux États-Unis, tandis que celles en Allemagne et en Chine ont diminué de 7,9 % et 22 % respectivement.

Les charges d'exploitation, y compris les variations de stocks, se sont élevées à 34,4 millions d'euros, contre 28,2 millions d'euros au 31 décembre 2021.

L'EBITDA est positif de 800 000 euros, contre 2,3 millions d'euros en 2021, en raison des "excellents résultats de la société mère et de Pininfarina of America contrastant avec les marges négatives affichées par les sociétés en Chine et en Allemagne".

La somme des provisions, dépréciations et reprises de dépréciations est négative de 100.000 euros, alors qu'elle était positive de 4,9 millions d'euros au 31 décembre 2021, "en raison des effets liés à la reprise de la valeur de certains actifs précédemment dépréciés pour un montant de 2,7 millions d'euros et à la reprise de diverses provisions pour un montant de 2,8 millions d'euros, nettes de la dépréciation des créances pour retenues à la source à l'étranger", explique l'entreprise dans une note.

L'EBIT est négatif de 3,2 millions d'euros, alors qu'il était positif de 4,1 millions d'euros au 31 décembre 2021.

La position financière nette est de 1,3 million d'euros, contre 6,9 millions d'euros en 2021.

Les prévisions pour 2023, "basées sur les données actuelles des secteurs d'activité dans lesquels le groupe Pininfarina opère, indiquent une augmentation des revenus totaux par rapport à 2022", indique une note.

L'action Pininfarina a clôturé jeudi dans le vert de 2,2% à 0,85 euro par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.