Pinlive Foods Co Ltd est une société basée en Chine qui se consacre principalement au développement, à l'importation et à la vente de ses propres marques de produits alimentaires et à la vente de produits alimentaires étrangers par l'intermédiaire de coopératives. Les produits de l'entreprise comprennent principalement des produits laitiers, de la bière, des céréales et des huiles, des céréales et des biscuits et des snacks. La société exploite des marques qu'elle a elle-même développées, telles que les produits laitiers Weidendorf, la bière Wurenbacher, les céréales HANNRAE, etc., ainsi que l'huile d'olive MUELOLIVA et d'autres marques coopératives. La société exerce principalement ses activités sur le marché chinois.

Secteur Vente au détail et distribution alimentaire