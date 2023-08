Pinnacle Bancshares, Inc. est une société holding bancaire dont l'activité principale est la propriété et la gestion de sa filiale à 100 %, Pinnacle Bank. La banque a pour principale activité d'obtenir des fonds sous la forme de divers produits d'épargne, de dépôts à vue et de dépôts à terme et d'investir ces fonds dans des prêts hypothécaires, des prêts à la consommation et des prêts commerciaux. La banque opère dans sept bureaux situés dans le centre et le nord-ouest de l'Alabama et octroie ses prêts dans cette zone de marché. Elle propose différents types de prêts immobiliers, notamment des prêts hypothécaires commerciaux, des prêts pour la construction et le développement immobilier, des prêts hypothécaires résidentiels et d'autres prêts hypothécaires immobiliers. Son portefeuille de prêts commerciaux non immobiliers comprend des prêts commerciaux, financiers, agricoles et municipaux exonérés d'impôts. Le portefeuille de prêts à la consommation de la société comprend des prêts à tempérament, des découverts et d'autres crédits renouvelables.

Secteur Banques