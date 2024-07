Pinnacle Bankshares Corporation est une société holding bancaire. La société exerce ses activités commerciales par l'intermédiaire de sa filiale à 100 %, First National Bank (la Banque). La banque offre une gamme de produits et de services bancaires commerciaux et de détail, y compris des chèques, des épargnes et des dépôts à terme, des comptes de retraite individuels, des services bancaires en ligne, des services bancaires mobiles, la capture de dépôts à distance, le traitement des cartes bancaires des commerçants, des prêts hypothécaires résidentiels et commerciaux, des prêts sur valeur domiciliaire, des prêts à tempérament à la consommation, des prêts agricoles, des prêts à l'investissement, des prêts aux petites entreprises, des prêts commerciaux, des marges de crédit et des lettres de crédit. Elle propose également une gamme complète de produits d'investissement, d'assurance et de rente. La banque dessert des zones de marché comprenant principalement tout ou partie des comtés d'Amherst, Bedford, Campbell et Pittsylvania, ainsi que les villes de Charlottesville, Danville et Lynchburg. La société possède plus de 18 succursales. Les filiales de la banque comprennent FNB Property Corp. et First Properties, Inc.

Secteur Banques