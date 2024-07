Pinnacle Financial Partners, Inc. est une société holding financière. La société exerce ses activités par l'intermédiaire de sa filiale à 100 %, Pinnacle Bank (la Banque). La Banque est une banque agréée par l'État du Tennessee. Elle propose une gamme de produits de prêt, notamment des prêts commerciaux, immobiliers et à la consommation aux particuliers, aux entreprises et aux entités professionnelles. La banque se concentre également sur l'offre de dépôts de base, y compris des comptes d'épargne, des comptes chèques non rémunérés, des comptes chèques rémunérés, des comptes du marché monétaire et des certificats de dépôt, y compris l'accès aux produits offerts par le biais de divers programmes de dépôt du réseau IntraFi. La banque fournit également des services fiduciaires et d'investissement par l'intermédiaire de son département Trust & Investment Services. Ses services de gestion de trésorerie comprennent, entre autres, l'émission de virements en ligne, des services automatisés de paiement de factures et le paiement positif. Elle exploite environ 128 bureaux, dont 51 dans le Tennessee, 39 en Caroline du Nord, 21 en Caroline du Sud, 10 en Virginie et trois en Géorgie.

Secteur Banques