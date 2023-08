Pinnacle Investment Management Group Limited est une société de gestion d'investissements multi-affiliés basée en Australie. Les principales activités de la société comprennent le développement et l'exploitation d'entreprises de gestion des investissements et la fourniture de services de distribution, de soutien commercial et de services d'entité responsable aux sociétés affiliées de Pinnacle. En plus de détenir des participations dans ses sociétés affiliées, elle fournit des fonds d'amorçage, une distribution mondiale aux institutions et aux particuliers, ainsi que des services de middle office et d'infrastructure de qualité industrielle. La société propose divers services, tels que les rapports financiers et la comptabilité, les ressources humaines, les technologies de l'information, l'infrastructure d'investissement, le soutien juridique, les licences, le marketing et le développement commercial, les fonctions de middle office, les opérations et le soutien opérationnel, les services d'entité responsable, ainsi que le risque et la conformité. Ses filiales comprennent Pinnacle Funds Services Limited, Pinnacle Services Administration Pty Ltd, et Pinnacle RE Services Limited.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds