Pinnacle West Capital Corporation est spécialisé dans la production, la transmission et la distribution d'électricité. L'activité du groupe s'organise autour de 3 pôles : - production d'électricité : détention, à fin 2021, de 53 centrales électriques d'une capacité totale de 6 323 MW ; - distribution d'électricité : détention d'un réseau de 18 118 km de lignes aériennes et de 36,726,8 km de lignes souterraines ; - transmission d'électricité : détention d'un réseau de 9 356,7 km de lignes aériennes et de 119,1 km de lignes souterraines.