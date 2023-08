Pinterest, Inc. est une société de moteur de découverte visuelle. La société propose plusieurs types d'épingles sur sa plateforme pour aider les gens à agir, notamment des épingles standard, des épingles de produits, des collections, des épingles de vidéos et des épingles d'histoires. Ses épingles standard comprennent des images avec des liens qui renvoient au contenu original du Web, utilisé pour mettre en valeur les produits, les recettes, le style, l'inspiration domestique et le bricolage. Les épingles de produits permettent d'acheter des articles avec des prix actualisés, des informations sur la disponibilité et des liens qui renvoient directement à la page de paiement du site Web du détaillant. Les collections permettent aux épingleurs d'acheter les produits individuels qu'ils voient dans les scènes d'inspiration sur les épingles de mode et de décoration intérieure. Les épingles vidéo sont de courtes vidéos sur des sujets tels que la cuisine, la beauté et le bricolage. Les Story Pins sont des vidéos de plusieurs pages, des images, du texte et des listes qui sont créés nativement sur Pinterest. Elle propose des services de marketing en ligne aux marques du monde entier.

Secteur Internet