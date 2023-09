Pinterest, Inc. (Pinterest) est un moteur de découverte visuelle. Sur Pinterest, les internautes découvrent et personnalisent des contenus visuels, appelés épingles. Les épingles sont créées lorsque les épingleurs, les créateurs et les entreprises créent de nouveaux contenus ou enregistrent des contenus Web existants sur la plateforme. Pinterest propose plusieurs types d'épingles sur sa plateforme, notamment des épingles standard, des épingles de produits, des épingles de vidéos et des épingles d'idées. Ses épingles standard comprennent des images statiques qui renvoient à des contenus du web mettant en avant des produits, des recettes, des inspirations de style et de maison, des activités de bricolage, etc. Ses épingles produits incluent des articles de son catalogue qui peuvent être achetés et comprennent des métadonnées sur les prix et la disponibilité des stocks. Ses épingles vidéo comprennent de courtes vidéos d'entreprises qui renvoient à du contenu sur des sujets tels que la cuisine, la beauté et les projets de bricolage. L'entreprise propose également THE YES app, une plateforme d'achat pour la mode qui permet aux utilisateurs d'acheter des articles personnalisés en fonction des données actives de l'utilisateur concernant la marque, le style et la taille.

