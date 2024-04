Pinterest, Inc. est une société de recherche et de découverte visuelle. Le principal service de la société, Pinterest, est accessible via son application mobile ou le Web. Les gens utilisent Pinterest pour trouver des idées. En parcourant le contenu de Pinterest, les épingles, ils affinent leurs goûts et trouvent l'idée. Les utilisateurs interagissent avec la plateforme dans des parcours à plusieurs sessions pour trouver l'inspiration, créer leur dernier look, planifier leur prochain projet et faire des achats auprès des marques. Pinterest compte environ 498 millions d'utilisateurs actifs mensuels dans le monde. Le contenu de Pinterest provient de diverses sources, notamment de détaillants, de marques, de créateurs, d'éditeurs et d'utilisateurs. Il acquiert ce contenu par le biais d'une série de méthodes, notamment le téléchargement de catalogues de produits, la publication directe et la curation par les utilisateurs. Les formats de contenu comprennent des images qui permettent à l'utilisateur de cliquer sur une idée pour en savoir plus, des vidéos qui présentent les étapes d'une idée et des produits que les marques et les commerçants téléchargent à partir de catalogues.

Secteur Internet