Pioneer Green Farms, Inc. se consacre à la culture de fleurs de chanvre, de la graine à l'huile. L'activité principale de la société est la culture, la récolte, l'extraction et la vente d'huile de cannabidiol (CBD) dérivée du chanvre à des acheteurs en gros. Les graines sont plantées et récoltées avant d'être extraites en huile. La société utilise une installation d'extraction pour extraire l'huile des plantes. L'huile de CBD peut être utilisée pour fabriquer des produits contenant du CBD dérivé du chanvre, y compris des produits vendus comme compléments alimentaires. Les plantes cultivées par l'entreprise sont transformées en huile de chanvre sans tétrahydrocannabinol (THC) pour être vendues à des fabricants, des grossistes et des détaillants tiers.

Secteur Installations et services en soins de santé