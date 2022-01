L'application d'investissement Acorns et Pioneer SPAC abandonnent une fusion de 2,2 milliards de dollars.

Par Sohini Podder et Manya Saini

(Reuters) - La société d'acquisition à vocation spécifique Pioneer Merger Corp et l'application d'investissement Acorns Grow ont mutuellement mis fin à leur accord de fusion de 2,2 milliards de dollars, selon un dépôt réglementaire mardi.

L'opération, annoncée en mai dernier, devait initialement être clôturée au second semestre 2021 et la société basée à Irvine, en Californie, devait être cotée au Nasdaq.

Acorns versera à Pioneer 17,5 millions de dollars de frais de résiliation en paiements mensuels jusqu'au 15 décembre, conformément à l'accord.

"Compte tenu des conditions du marché, nous allons pivoter vers une levée de fonds privée à une évaluation pré-money plus élevée", a déclaré le directeur général Noah Kerner à Reuters.

Kerner n'a pas révélé la valorisation visée par Acorns. Une source familière de l'affaire a déclaré que la fusion abandonnée était évaluée à 1,5 milliard de dollars avant le financement.

La source a ajouté que la société envisageait également une introduction en bourse par le biais d'une offre publique initiale (IPO) traditionnelle à une date ultérieure, mais n'a pas fourni de calendrier spécifique.

Les entreprises à chèque en blanc, ou SPAC, sont des véhicules d'investissement cotés en bourse qui fusionnent avec une entreprise privée pour la rendre publique, évitant ainsi les problèmes liés à une introduction en bourse traditionnelle.

La tendance à l'introduction en bourse par le biais de SPAC s'est récemment essoufflée, les actions de plusieurs sociétés telles que Grab Holdings et BuzzFeed, qui ont fusionné avec des SPAC, ayant chuté après leur introduction en bourse.

Le resserrement de la réglementation sur le marché plus large des chèques en blanc a également conduit à l'échec de certaines opérations, comme celles de l'entreprise de cartes sportives Topps et du producteur de cannabis Parallel.

Soutenu par des sociétés comme PayPal Holdings Inc, BlackRock et Comcast Corp, Acorns permet aux utilisateurs d'investir dans des actions et des obligations et utilise un modèle d'abonnement.