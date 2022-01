L'application d'investissement Acorns et Pioneer abandonnent leur fusion à 2,2 milliards de dollars.

La société de chèques en blanc Pioneer Merger Corp et l'application d'investissement Acorns Grow ont mutuellement mis fin à leur accord de fusion de 2,2 milliards de dollars, selon un dépôt réglementaire mardi.

L'opération, annoncée en mai de l'année dernière, devait initialement être conclue au second semestre de 2021 et la société basée à Irvine, en Californie, devait être cotée au Nasdaq.

Soutenue par des sociétés comme PayPal Holdings Inc, BlackRock et Comcast Corp, Acorns permet aux utilisateurs d'investir dans des actions et des obligations et utilise un modèle d'abonnement.

La tendance à l'introduction en bourse par l'intermédiaire de sociétés d'acquisition à vocation spécifique (SPAC) s'est récemment essoufflée, les actions de plusieurs sociétés telles que Grab Holdings et BuzzFeed, qui ont fusionné avec des SPAC, ayant chuté après leur introduction en bourse.

Le resserrement de la réglementation sur le marché plus large des chèques en blanc a également conduit à l'échec de certaines opérations, comme celles de l'entreprise de cartes sportives Topps et du producteur de cannabis Parallel.