Pioneer Natural Resources Company est spécialisé dans l'exploration et la production de pétrole et de gaz naturel dans le bassin du Midland à l'ouest du Texas. En 2021, le groupe a vendu 130,3 millions de barils de pétrole, 52,2 millions de barils de gaz naturel liquéfié et 7,3 milliards de m3 de gaz naturel. La totalité du CA est réalisée aux Etats-Unis.