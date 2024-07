Pioneer Power Solutions, Inc. conçoit, fabrique, intègre, remet à neuf, entretient et distribue des systèmes d'alimentation électrique, des ressources énergétiques distribuées, des équipements de production d'énergie neufs et d'occasion et des solutions de recharge pour véhicules électriques mobiles. Ses produits et services sont vendus à un large éventail de clients sur les marchés des services publics, de l'industrie et du commerce. L'entreprise opère à travers deux segments : Transmission & Distribution Solutions (T&D Solutions) et Critical Power Solutions (Critical Power). Son activité T&D Solutions fournit des solutions d'équipement, y compris e-Bloc, qui aident les clients à protéger, contrôler, transférer, surveiller et gérer leurs besoins en énergie électrique. Ses solutions sont principalement commercialisées sous la marque Pioneer Custom Electrical Products Corp. (PCEP). Son activité Critical Power fournit aux clients une suite de solutions mobiles de recharge de véhicules électriques E-BOOST, ainsi que toutes les formes de maintenance des équipements de production d'énergie. Ses produits sont commercialisés sous la marque Titan.