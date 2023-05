Pioneering Technology Corp. a annoncé la nomination de Will Boake au poste de vice-président exécutif du développement commercial. Will apporte à Pioneering plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de la vente, notamment en tant que vice-président des ventes de Pioneering de 2002 à 2005, et plus récemment en tant que vice-président des ventes aux entreprises d'ICON Digital Productions Inc.