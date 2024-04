Piovan SpA est une entreprise italienne active dans l'industrie des machines plastiques. La Société offre une vaste gamme de produits et de services pour un large éventail d'applications. Son offre comprend différents types de machines, d'appareils et de services connexes pour les producteurs de plastique. Ses services comprennent le service d'assistance, l'ingénierie, l'installation, la maintenance et la formation, entre autres. Les applications de ses produits couvrent les préformes et bouteilles en PET (polyéthylène téréphtalate), les emballages rigides, les composants automobiles, les pièces techniques et les solutions médicales, entre autres. La société fait partie du groupe Piovan et est active au niveau mondial.

Secteur Machines et équipements industriels