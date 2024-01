PipeHawk plc est une société basée au Royaume-Uni qui propose des solutions d'ingénierie avancées pour répondre aux exigences techniques de diverses industries. Les principales activités de la société sont le développement, l'assemblage et la vente de systèmes d'essai et de solutions pour l'industrie ferroviaire et d'équipements de radar de sondage du sol (GPR) ; la prestation de services basés sur le radar de sondage du sol (GPR) et la réalisation de missions complémentaires de recherche et développement. Ses secteurs d'activité comprennent les services de détection et de cartographie des services publics ; le développement, l'assemblage et la vente d'équipements GPR ; et les solutions d'automatisation et de systèmes d'essai. La société se concentre sur la fourniture de solutions technologiques dans une gamme d'industries, se spécialisant dans les autoroutes, l'automobile, le rail, l'aérospatiale et les solutions de test de glissement. Les filiales de la société comprennent Adien Limited, QM Systems Ltd, Thomson Engineering Design Ltd, Wessex Precision Instruments Ltd, Utsi Electronics Ltd, Wessex Test Equipment Ltd, et Minehawk Ltd.

Secteur Equipements et pièces électroniques