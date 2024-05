Piper Sandler Companies est une banque d'investissement et une société de titres institutionnels qui répond aux besoins des entreprises, des groupes de capital-investissement, des entités publiques, des entités à but non lucratif et des investisseurs institutionnels aux États-Unis et dans le monde. La société fournit un ensemble de produits et de services, notamment des services de conseil financier, des produits de marchés de capitaux d'actions et de dettes, des services de financement public, des services de courtage institutionnel, des services de recherche fondamentale sur les actions et de recherche macroéconomique, des services à revenu fixe et des stratégies de gestion d'actifs alternatifs. Elle propose des services de banque d'investissement, des services de vente et de négociation institutionnelle pour divers produits d'actions et de titres à revenu fixe, ainsi que des services de recherche. Pour ses entreprises clientes et ses sponsors financiers, la société fournit des services de conseil, notamment en matière de fusions et acquisitions, de placements privés d'actions et de titres de créance, et de conseils en matière de dette et de restructuration. Elle aide également à lever des capitaux par le biais de financements par actions et par emprunt.

Indices liés Russell 2000